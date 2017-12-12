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Белорусы в 10 раз увеличили потребление LTE-трафика

13.12.2017 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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За последние шесть месяцев пользователи LTE израсходовали в десять раз больше трафика по сравнению с этим же периодом в 2016 году. Об этом сообщили представители инфраструктурного оператора beCloud на мероприятии, посвященном итогам года.

Белорусы в 10 раз увеличили потребление LTE-трафика
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С июня по ноябрь 2016 года белорусы использовали 2,4 тысячи терабайт LTE-трафика. В 2017 году этот показатель вырос в 10 раз — до 24 тысяч терабайт. Общий объем потребленного LTE-трафика за 11 месяцев этого года составил 37 тысяч терабайт.

Специалисты компании объясняют рост объемов трафика увеличением интереса пользователей к технологии, запуском новых базовых станций и расширением LTE-сети.

По данным оператора, технология LTE сейчас доступна 68,5% населения страны. В Беларуси работает более 840 базовых станций связи четвертого поколения. В 2018 году компания планирует увеличить их количество почти в два раза.

 
 
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За последние шесть месяцев пользователи LTE израсходовали в десять раз больше трафика по сравнению с этим же периодом в 2016 году. Об этом сообщили представители...

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