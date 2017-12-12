Лукашенко считает, что Беларуси очень нужны новые беспилотники

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что в республике нужно активнее осваивать производство новых беспилотных летательных аппаратов, в том числе двойного назначения.



© Sputnik / Виктор Толочко Наука Беларуси: искусственная кожа, беспилотники и подводный робот

В среду в Минске проходит Съезд ученых, в котором принял участие глава государства, выступивший с речью к его участником. В обращении президент поставил для белорусских исследователей ряд приоритетных задач для белорусской науки.

"В авиакосмической сфере необходимо активно осваивать новые беспилотные летательные комплексы, в том числе двойного назначения", – заявил Лукашенко.

По словам главы государства, спрос на такую продукцию в мире в настоящее время только растет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появилась Федерация беспилотной авиации, которая пытается совместно с компетентными органами привести в порядок законодательство, касающееся регулирования использования дронов. Sputnik побеседовал с представителем зампредседателя этой организации .

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