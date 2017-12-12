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Лукашенко считает, что Беларуси очень нужны новые беспилотники

13.12.2017 12:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что в республике нужно активнее осваивать производство новых беспилотных летательных аппаратов, в том числе двойного назначения.

Лукашенко считает, что Беларуси очень нужны новые беспилотники
© Sputnik / Виктор Толочко
Наука Беларуси: искусственная кожа, беспилотники и подводный робот

В среду в Минске проходит Съезд ученых, в котором принял участие глава государства, выступивший с речью к его участником. В обращении президент поставил для белорусских исследователей ряд приоритетных задач для белорусской науки.

"В авиакосмической сфере необходимо активно осваивать новые беспилотные летательные комплексы, в том числе двойного назначения", – заявил Лукашенко.

По словам главы государства, спрос на такую продукцию в мире в настоящее время только растет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси появилась Федерация беспилотной авиации, которая пытается совместно с компетентными органами привести в порядок законодательство, касающееся регулирования использования дронов. Sputnik побеседовал с представителем зампредседателя этой организации.

Sputnik также побывал там, где собирают отечественные БПЛА, начиненные самым современным оборудованием — читайте репортаж из Физико-технического института НАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Спрос на такие летательные аппараты в мире, по словам президента, в настоящее время только растет.

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