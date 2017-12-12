Президент потребовал конкретизировать постановку научных задач

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Конкретизировать постановку научных задач и уточнить приоритеты требуется в Беларуси, заявил в среду на пленарном заседании Съезда ученых президент республики Александр Лукашенко.



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Съезд ученых проходит в Беларуси уже второй день. В среду в мероприятии принимает участие и президент республики — он выступил перед собравшимися и высказался о своем видении ситуации в научной сфере.

"Нам сегодня следует уточнить приоритеты, конкретизировать постановку научных задач. В современных условиях, когда наши промышленные компании получают все больше самостоятельности, министерства должны максимально сконцентрировать внимание на перспективных направлениях, на реализации долгосрочной промышленной политики, усилить роль конструкторских бюро", — сказал Лукашенко о реализации долгосрочной промполитики.

Глава государства добавил, что в первую очередь сегодня необходимо поднять уровень производительности труда в сельском хозяйстве. Сейчас этот уровень в Беларуси в два раза ниже, чем в странах ЕС.

"Вот где резерв для повышения конкурентоспособности нашей продукции", — сказал Лукашенко.

По словам президента, министерства должны максимально сконцентрировать внимание на реализации долгосрочной промышленной политики. В то же время, отметил он, за последние годы инновации в Беларуси применяются гораздо чаще, однако и здесь есть возможности для роста и повышения показателя.