Лукашенко пообещал подписать декрет об IT до Нового года

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Декрет о развитии цифровой экономики будет подписан до конца уходящего года, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Президент принимает участие в съезде белорусских ученых, который проходит в среду в Минске.

"Декрет по IT будет подписан до конца года", — сказал президент.

По его словам, выполнив нормы декрета, Беларусь еще больше продвинется в амбициозном проекте — создании IT- страны.

Проект декрета "О развитии цифровой экономики", также называемый "IT-декретом", согласован всеми государственными органами и ожидает подписи президента.

О необходимости разработки подобного документа заявляли уже давно: предполагается, что декрет урегулирует многие вопросы IT-сектора, в том числе применение технологии блокчейн и оборот криптовалют, а также предоставляет благоприятные условия для развития сферы.

Курс на создание "IT-страны" Лукашенко объявил в апреле этого года. Тогда же глава государства поручил разработать соответствующий декрет.