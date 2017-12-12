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Лукашенко пообещал подписать декрет об IT до Нового года
13.12.2017 12:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Декрет о развитии цифровой экономики будет подписан до конца уходящего года, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент принимает участие в съезде белорусских ученых, который проходит в среду в Минске.
"Декрет по IT будет подписан до конца года", — сказал президент.
По его словам, выполнив нормы декрета, Беларусь еще больше продвинется в амбициозном проекте — создании IT- страны.
Проект декрета "О развитии цифровой экономики", также называемый "IT-декретом", согласован всеми государственными органами и ожидает подписи президента.
О необходимости разработки подобного документа заявляли уже давно: предполагается, что декрет урегулирует многие вопросы IT-сектора, в том числе применение технологии блокчейн и оборот криптовалют, а также предоставляет благоприятные условия для развития сферы.
Курс на создание "IT-страны" Лукашенко объявил в апреле этого года. Тогда же глава государства поручил разработать соответствующий декрет.
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Президент выразил уверенность, что выполнив нормы декрета, Беларусь еще больше продвинется в амбициозном проекте - создании IT- страны.
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