Останки древнего пингвина-монстра обнаружены в Новой Зеландии

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Немецкие ученые нашли в Новой Зеландии окаменелые останки гигантского пингвина, который жил на острове миллионы лет назад, сообщил журнал Spiegel .

По словам орнитолога Геральда Майра, судя по найденным костям, что этого пингвина был более 1,7 метра, а весила птица свыше ста килограммов.

Исследователи уже назвали обнаруженного пингвина Kumimanu, что на языке народа маори значит "птица-монстр".

В настоящее время не известно, почему вымерли гигантские пингвины, ученые не исключают, что это может быть связано с появлением на планете хищников, например тюленей или зубатых китов.

Сейчас на Земле самым крупным пингвином считается императорский – его максимальный рост составляет около 1,3 метра, а вес может достигать 37 килограммов.

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