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Останки древнего пингвина-монстра обнаружены в Новой Зеландии
13.12.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Немецкие ученые нашли в Новой Зеландии окаменелые останки гигантского пингвина, который жил на острове миллионы лет назад, сообщил журнал
По словам орнитолога Геральда Майра, судя по найденным костям, что этого пингвина был более 1,7 метра, а весила птица свыше ста килограммов.
Исследователи уже назвали обнаруженного пингвина Kumimanu, что на языке народа маори значит "птица-монстр".
В настоящее время не известно, почему вымерли гигантские пингвины, ученые не исключают, что это может быть связано с появлением на планете хищников, например тюленей или зубатых китов.
Сейчас на Земле самым крупным пингвином считается императорский – его максимальный рост составляет около 1,3 метра, а вес может достигать 37 килограммов.
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Исследователи уже назвали обнаруженного пингвина Kumimanu, что на языке народа маори значит "птица-монстр".
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