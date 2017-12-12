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Ученые восстановили лицо богачки, которая жила 1200 назад

13.12.2017 14:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Около 1200 лет назад в Южной Америке умерла богатая дворянка как минимум 60 лет. Ее похоронили с особыми почестями, окружив множеством драгоценностей. Сейчас мы можем увидеть ее лицо, рассказывает National Geographic.

Ученые восстановили лицо богачки, которая жила 1200 назад
Лицо аристократки в процессе реконструкции. Изображение: National Geografic

В 2012 году ее гробницу нашли нетронутой в пирамиде в перуанском городе Уармей. Эта пирамида была храмом культуры Уари, представители которой жили на территории Перу за несколько веков до знаменитых инков. Женщину прозвали «Королева Уармей».

Археолог Оскар Нильссон решил восстановить ее внешность. В качестве основы он использовал копию черепа, отпечатанную на 3D-принтере. Также он применил данные о толщине мышц лица женщины. Мелкие детали внешности и мимику специалист позаимствовал у коренных жителей этой местности (анализы подтвердили, что королева выросла именно там).

Ученые восстановили лицо богачки, которая жила 1200 назад
Результат работы специалистов. Изображение: National Geografic

Ученые предположили, что «Королева Уармей» занималась ткачеством и имела статус высочайшей элиты в тогдашнем обществе. В культуре Уари текстиль считался более ценным, чем золото или серебро, так как на его изготовление уходило много времени — над одним изделием могли трудиться от двух до трех поколений ткачих.

 
 
Ссылка на источник 24
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Около 1200 лет назад в Южной Америке умерла богатая дворянка как минимум 60 лет. Ее похоронили с особыми почестями, окружив множеством драгоценностей. Сейчас...

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