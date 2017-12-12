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Лукашенко о ректорах: забронзовели и некоторые поросли тиной

13.12.2017 14:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал вузовскую науку ориентироваться на реалии завтрашнего дня, "повылазить из лабораторий и забыть про желтые от старости лекционные конспекты".

Лукашенко о ректорах: забронзовели и некоторые поросли тиной
© Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
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"У нас руководство вузов, ректоры забронзовели и некоторые поросли тиной. Я уже не говорю о преподавателях. Они не готовят людей, которые уже сегодня работать могут, не говоря о завтрашнем дне", — заявил глава государства в среду на съезде белорусских ученых во Дворце республики в Минске.

Глава государства отметил, что не в первый раз на мероприятиях по теме развития сферы высшего образования использует метафору о желтых от старости лекционных конспектах преподавателей.

"У нас многие вузы и преподаватели со своими желтыми конспектами плетутся в хвосте событий", — сказал президент.

Вопрос о том, что некоторые ректоры вузов "поросли тиной" возник в контексте разговора о том, что представители IT-сферы вышли с инициативой финансировать из собственных ресурсов подготовку кадров для отрасли.

Лукашенко о ректорах: забронзовели и некоторые поросли тиной
© Фото: из личного архива Виктора Прокопени
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По его словам, ведущие представители IT-сферы готовы подключиться к совершенствованию учебного процесса в вузах Беларуси.

"Они возглавляют очень доходные и прибыльные компании. Один из них сказал, что за год лично заплатил только подоходного налога на $1,2 млн. И они готовы сегодня инвестировать в наше образование", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент рассказал, что знает бизнесмена из IT-сферы, который за год заплатил 1,2 миллиона долларов подоходного налога.

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