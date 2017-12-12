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Интернет 4G в метро Минска появится в следующем году
13.12.2017 14:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Связь 4G может появиться в столичном метрополитене уже в следующем году, заявил в среду заместитель гендиректора компании beCloud Михаил Дука.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сейчас мобильная сеть доступна на станциях столичного метро, однако на большинстве перегонов между станциями мобильной связью воспользоваться не получается. Вскоре это обещают исправить – и сразу сделать покрытие 4G.
"Мы работаем над тем, чтобы покрытие LTE было не только на станциях, но и в перегонах минского метрополитена. Думаю, в следующем году начнем реализацию этого проекта", – заявил журналистам представитель beCloud.
Кроме того, в 2018 году компания обещает вдвое увеличить число базовых станций сети LTE.
Ожидается, что после введения в эксплуатацию большего числа станций и повышения площади покрытия сетью 4G высокоскоростной интернет и качественная мобильная связь будут еще доступнее для белорусов, в том числе в отдаленных уголках страны.
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Число базовых станций LTE в следующем году планируют увеличить почти в два раза.
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