Интернет 4G в метро Минска появится в следующем году

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Связь 4G может появиться в столичном метрополитене уже в следующем году, заявил в среду заместитель гендиректора компании beCloud Михаил Дука.



© Sputnik / Виктор Толочко Чем связь 4G (LTE) лучше привычной 3G

Сейчас мобильная сеть доступна на станциях столичного метро, однако на большинстве перегонов между станциями мобильной связью воспользоваться не получается. Вскоре это обещают исправить – и сразу сделать покрытие 4G.

"Мы работаем над тем, чтобы покрытие LTE было не только на станциях, но и в перегонах минского метрополитена. Думаю, в следующем году начнем реализацию этого проекта", – заявил журналистам представитель beCloud.

Кроме того, в 2018 году компания обещает вдвое увеличить число базовых станций сети LTE.

Ожидается, что после введения в эксплуатацию большего числа станций и повышения площади покрытия сетью 4G высокоскоростной интернет и качественная мобильная связь будут еще доступнее для белорусов, в том числе в отдаленных уголках страны.