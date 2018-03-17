Titan Quest переиздадут для актуальных консолей

Компания THQ Nordic анонсировала переиздание ролевой игры Titan Quest для современных консолей - его релиз состоится 20 марта 2018 года на PS4 и Xbox One, а также чуть позже на Nintendo Switch.





Консольная версия Titan Quest получит переработанную графику с текстурами высокого разрешения, в ее комплект войдет дополнение Immortal Throne, однако недавний Ragnarok, судя по всему, придется докупать отдельно. Дополнительно обещана полная русская локализация с озвучкой.





В продажу поступит как обычное консольное издание Titan Quest за $30, так и коллекционное стоимостью $120, включающее реплику греческого шлема высотой 23 сантиметра. Обладатели PC также не остануться за бортом. Коллекционная версия обновленной игры будет доступна и на "домашней" платформе по цене $110.