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Мобильная версия Life is Strange выйдет уже на этой неделе

13.12.2017 22:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Square Enix анонсировала скорый выход приключенческой игры Life is Strange на мобильных платформах, портированием которой занимается студия Black Wing Foundation.

Мобильная версия Life is Strange выйдет уже на этой неделе

Мобильная версия Life is Strange не будет ничем серьезно отличаться от старшего собрата, только лишь добавиться поддержка полноценного сенсорного управления. Кроме того, пользователи смогут делиться своими достижениями и скриншотами в Facebook.

Первые три эпизода Life is Strange уже доступны для покупки на мобильных устройствах под управлением iOS, остальные появятся в начале 2018 года вместе с Android-версией проекта.

 
 
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Компания Square Enix анонсировала скорый выход приключенческой игры Life is Strange на мобильных платформах,...

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