Световые мечи стали визитной карточкой «Звездных войн». Это яркое и эффектное оружие в руках джедаев и ситхов творит чудеса на экране. А давайте вспомним, чем же были вооружены все остальные герои космической саги?



Фото: nerdist.com

Учитывая, что действия происходят в космическую эру, то, конечно же, бластерами. Которые, если присмотреться, смахивают на образцы известного современного огнестрельного оружия.



Фото: anakinandhisangel.com

У плохих парней в руках чаще мелькает оружие времен третьего рейха, хорошие, как правило, пользуются советскими образцами. Конечно, есть еще английские пулеметы и пистолеты-пулеметы и другие образцы, но в этом тексте речь пойдет не о них.

MG-34 на темной стороне силы

MG-34 — лучший выбор пехотинца. Он обладает высокой скорострельностью (до 1000 выстр/мин), легкий (всего12 кг) и имеет убойный боеприпас (7,92×57 Mauser). Этот пулемет можно было переносить, он мог легко поддерживать огнем пехотные подразделения.

Минус оружия — чувствительность к загрязнению и дороговизна. Пулемет содержал большое количество фрезерованных деталей, требовались специальные виды стали.



MG-34 и DLT-19. Фото: vignette.wiki/pinterest

Аналогом, похожим внешне и по назначению, во вселенной «Звездных войн» является тяжелая бластерная винтовка DLT-19 компании BlasTech Industries. Оружие обладает высоким темпом стрельбы и наносит сильный урон на дальних дистанциях, поэтому используется штурмовиками в основном для ведения сдерживающего огня и ликвидации больших групп противника.



Изображение: youtube.com

На DLT-19 возможна установка оптического прицела, такая модель называлась DLT-19x. Кстати, на MG-34 тоже ставили оптику.

MG-15, там же

В руках имперских штурмовиков можно заметить еще один интересный предмет — RT-97C. Это универсальный тяжелый бластер, оснащенный оптикой для стрельбы на дальней дистанции. Его можно увидеть в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и игре Star Wars Battlefront II.



RT-97C.Изображение YouTube/toyhaven.blogspot.com

С чего копировал это оружие Джордж Лукас понять довольно просто, достаточно взглянуть на немецкий авиационный пулемет MG-15. Для MG-15 был спроектирован двойной магазин «Doppeltrommel 34» «седлообразной» формы на 75 патронов. Этот же магазин без изменений перекочевал на RT-97C из «Звездных войн».



MG-15.Фото: копанина.рф

MG-15 в силу не самых выдающихся характеристик уже в 1940 году перестал удовлетворять Люфтваффе. В последние месяцы войны хранившиеся на складах пулеметы изымались для вооружения фольксштурма и даже кадровых частей вермахта.

Любимое оружие большевиков для Хана Соло

Контрабандист, проходимец, мошенник и просто герой Альянса повстанцев Хан Соло предпочитает тяжелый бластерный пистолет DL-44. Оно и понятно, оружие обладает пробивной силой мощной винтовки, заключенной в небольшом ручном оружии, лишь немного превышающем по размерам обычный пистолет.



Изображение: youtube.com

Наиболее эффективная дальность стрельбы для DL-44 — 25 метров, максимальная — 50 метров. Из-за высокого расхода энергии, в четыре раза превышающего показатель для стандартного бластера, блок питания разряжается уже через 25 выстрелов.



Фото:imgur.com/siteapi.org

Если выйти за пределы фантастической вселенной, то DL-44 не что иное, как любимое оружие большевиков — Маузер К-96. Модификация этого оружия с длиной ствола 99 мм (после Первой мировой войны и подписания Версальского договора Германии было запрещено производить пистолеты с длиной ствола свыше 100 мм) даже получила прозвище на Западе «Боло-маузер» — «большевистский маузер».

Пистолет Марголина для Леи Органы

Личным оружием Леи Органы был «Defender» — охотничий бластер производства Дреарианского оборонно-промышленного конгломерата. Такое оружие благодаря малой мощности разрешалось к ношению во многих мирах и было доступно гражданскому населению. Оптимальная дальность стрельбы составляет 30 метров, максимальная — 60 метров.



Изображение: youtube.com

Для защиты хрупкого бластерного модуля необходим мощный волновой глушитель, а когерентность луча обеспечивается за счет целого ряда сложных технологических компонентов. Благодаря этому оружие имеет характерный внешний вид.



«Defender». Фото: thetuskentrader.com

Прообразом же «Defender» стал целевой пистолет Марголина МЦ. Он также маломощный — рассчитан на патрон .22LR и предназначен для спортивной стрельбы. Разработанный в 1947 году МЦ не раз использовался на чемпионатах и Олимпийских играх.



Пистолет Марголина МЦ. Фото: militaryarms.ru

Создавая свой пистолет, Марголин конструировал и отлаживал его детали на ощупь, так как полностью потерял зрение еще в 1924 г.

Зловещий Ми-24

Серия канонерок LAAT была разработана для доставки до 30 солдат-клонов к полю боя и их поддержки. Ранние версии LAAT были предназначены для передвижения исключительно в атмосфере, позже их доработали для действий в атмосфере. Канонерки вооружены ракетами и лазерными турелями.



Фото: theforce.net

«Эти артиллерийские корабли летят словно жуки-мясники и вырезают нас как кровавые резчики», — так оценил эффективность этих воздушных судов один из высокопоставленных сепаратистов эрцгерцог Поггль Меньший.



Фото: starshipmodeler.biz

Прообразом LAAT наверняка мог стать советский Ми-24. Схожесть этих боевых машин заметна не только внешне, но и по предназначению. Советский вертолет вооружен ракетами, пушкой или крупнокалиберным пулеметом, он может эффективно уничтожать пехоту, и у него есть транспортный отсек для десантников.



Ми-24 без винтов и крыльев. Фото: russianplanes.net

А еще это олицетворение советской военной мощи, не раз засветившееся в американских фильмах и книгах. «Мы не боимся русских, но боимся их вертолетов». Том Клэнси. «Красный шторм поднимается».



Фото: komotoz.ru

Дело в том, что хорошо бронированный Ми-24 был нечувствителен к огню легкого стрелкового оружия.