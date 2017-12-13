Трудная и грязная работа: как готовят снайперов в армии США

Одни из самых изнурительных тренировок, которым только может подвернуться человеческая выносливость, проходят в школе снайперов в Форт-Бенинг, штат Джорджия, пишет Business Insider.



Фото: US Army

«Снайперская школа — одна из сложнейших в армии, не столько физически, сколько психологически», — считает штаб-сержант Брайан Моран, один из 11 инструкторов, курирующих подготовку снайперов.



Фото: US Army

Каждый год в Форт-Беннинге более 300 кандидатов начинают семинедельный курс Снайперской школы в Форт-Беннинг. В начале августе этого года в группе Морана было 46 кандидатов, прошедших физические и психологические тесты.

«Снайперы зачастую работают в небольших командах из двух человек, что требует большой силы духа, чтобы справиться со сложной задачей, — говорит Моран. — Если люди испытывают трудности с работой в полной изоляции, то существует большая вероятность неудачного окончания миссии».



Фото: US Army

Первый день — это изнуряющие физические тренировки, по окончании которых курсантам предстоит сделать собственный ghillie suit - маскировочный костюм лохматого типа ("кикимора" на армейском жаргоне).



Фото: US Army

Проверить новый костюм на прочность предстоит уже через несколько часов — солдаты ползают по высокой траве в канаве полной грязью и камнями.



Фото: US Army

Часть упражнений предусматривает транспортировку раненого — бойцам приходится выносить своих коллег с поля боя. Штаб-сержант Моран рассказывает, что цель этого тренинга — дать понять курсантам, что быть снайпером — это порой трудная и грязная работа. «Это те условия, в которых снайперы часто оказываются», — подчеркнул Моран.



Фото: US Army

На второй неделе курсантов обучают маскировке в лесу. Теплый климат Джорджии, множество различных насекомых и инструкторы с мощной оптикой, чтобы обнаружить новичков-снайперов, делают эту задачу весьма и весьма сложной.



Фото: US Army

Все это требует пристального внимания к деталям, высокой терпимости к дискомфорту. «Большинство студентов, которые провалили снайперские курсы, имели проблемы с дисциплиной», — отмечает штаб-сержант.



Сержант Брайн Моран рассказывает о важности маскировки. Фото: US Army.

Преследование требует пристального внимания к деталям и «высокой терпимости к дискомфорту», — сказал Моран. «Большинство студентов, которые вышли из снайперского курса, потерпели неудачу из-за отсутствия дисциплины».



Фото: US Army

Также на второй неделе курсантам предстоит вести разведку, что является для снайпера дополнительной задачей. Снайперы, которые работают скрытно и с минимальной поддержкой способны эффективно работать в качестве разведчиков и могут помочь командирам подразделений на всех уровнях.



Фото: US Army

Третья неделя — смешанная, курсанты проходят теоретическую и огневую подготовку. Бойцы работают в паре с корректировщиками огня, отстреливают от 80 до 120 патронов в день по целям от 300 до 800 метров. Затем курсанты учатся работать в паре, когда один из них — снайпер, другой — корректировщик. Дуэты учатся работать в тандеме: отслеживать цели и защищаться.

Четвертая неделя посвящена обучению стрельбе в ночное время и в условиях ограниченной видимости. Финальное испытание для снайперской пары — обнаружить и передать координаты пяти целей в семиминутный срок.



Фото: US Army

Условия стрельбы на пятую недели становятся все более сложными: необходимо поражать цели на неизвестном расстоянии, а также движущиеся мишени.

На шестой неделе курсантов учат использовать новое оружие, такое как пистолет М9 и снайперская винтовка M107 .50-го калибра. Бойцов учат стрелять с неустойчивых платформ и других позиций. Седьмая неделя требует максимальной концентрации полученных навыков — курсантам предстоит самостоятельно спланировать миссию после получения оперативного приказа.



Фото: US Army

Курс завершается продолжительным маршем на время после которого предстоит сделать финальный выстрел. Будущие снайперы должны рассчитать дальность и поразить цель, на это дается всего две пули. Из 46 кандидатов курс смогли окончить только четверо.