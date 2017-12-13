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Украинский генерал назвал Т-64БМ "Булат" неудачным

14.12.2017 11:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64. Об этом рассказал в своем интервью украинскому изданию «Военно-промышленный курьер» заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике, генерал-майор Юрий Толочный.

Украинский генерал назвал Т-64БМ "Булат" неудачным
Изображение: youtube.com

Высокопоставленный военный рассказал, что новейших танков БМ «Оплот» в строевых подразделениях нет. Единственный экземпляр этой машины находится в харьковском Институте танковых войск.

Подвела танк Т-64 его концепция. С самого начала в машину был заложен принцип — меньшая масса и минимальный внутренний объем. Это негативно сказалось на потенциале боевой машины, чьи двигатель, ходовая часть и другие узлы и механизмы работали на пределе своих возможностей, не имея запаса прочности.

Конструкторы в погоне за снижением веса заменили дублирующий ручной механический подъемный механизм пушки на гидравлический, подключив его к гидравлической системе стабилизатора пушки в вертикальной плоскости. Это решение помогло снизить вес, но после отказа электрики танк оказывался небоеспособным.

Ведь весь смысл дублирующих приводов наведения пушки заключался в том, чтобы наводчик смог вести огонь из пушки, используя только свою мускульную силу и механические приводы наведения в условиях боя, когда в танке откажут и гидравлика, и электрика.

Модификация Т-64БМ «Булат» предусматривала установку двигателя 5ТДФМ объемом 13,6 литра и мощностью 850 л. с. Башня и корпус получили дополнительное бронирование, в том числе систему динамической защиты «Нож», что повысило массу танка. Также боевая машина получила новую систему управления огнем, которая повысила дальность стрельбы с 2000 до 2500 м днем и с 600 до 1500 м ночью.

 
 
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Танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64. Об этом рассказал...

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