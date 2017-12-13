Больше 100 метеоров за ночь: белорусы наблюдали мощный звездопад

В ночь с 13 на 14 декабря случился пик метеорного потока геминиды. 42.TUT.BY собрал фото белорусов, которые наблюдали за эффектным астрономическим явлением.

Фотографы из команды Astronominsk наблюдали звездопад в окрестностях Минска.



Фото: Astronominsk team / belastro.net



Фото: Astronominsk team / belastro.net

«С 19.22 до 3.42 местного было выловлено около 170 (уточняется) Геминид на одну камеру с полем 70 градусов. Пик ярких пришелся примерно на полночь, потом пошли более мелкие. Сильно ярких не наловилось — от -2 и мельче», — рассказал автор фото.

Фотограф Сергей Гриц тоже снял «падающую звезду» рядом с Минском.

Участники сообщества «Астроромантика» наблюдали за метеорным потоком неподалеку от деревни Малявки в Минском районе.



Фото: astroromantics.by



Фото: astroromantics.by

Метеорный поток был виден во всех точках Земли. В других городах зрелище получилось не менее эффектным.



Санкт-Петербург. Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com



Краснодар. Фото: Nikolay Werner / instagram.com



Фото: Дмитрий Селезнев / DS Astro Team / vk.com

Напомним, метеорный поток Геминиды связан с околоземным астероидом «3200 Фаэтон», который движется по крайне вытянутой орбите и регулярно сближается с Землей. В эту ночь пика Геминид — с 13 на 14 декабря — Фаэтон подобрался к Земле на особенно близкое расстояние.