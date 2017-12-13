Представлены ноутбуки, почти сутки работающие от одного заряда

Компания LG представила новые ноутбуки серии Gram, отличительной чертой которых является большое время автономной работы - вплоть до 22,5 часов. Об этом сообщает The Verge.





В обновленной линейке представлено три модели с дисплеями диагональю в 13,3, 14 и 15,6 дюймов. Процессорами выступают чипы Intel Core i5 и Core i7 восьмого поколения. Все ноутбуки оснащаются SSD-накопителями с возможностью установки еще одного твердотельного хранилища.

Вес моделей с 13,3 и 14-дюймовыми экранами составляет соответственно 965 и 995 граммов. Версия с 15,6-дюймовым дисплеем весит 1,095 кг.





Основной фишкой всех трех моделей, по заявлению производителя, является увеличенное время автономной работы. 13,3-дюймовая модель от одного заряда проработает до 22,5 часов, 14-дюймовая — до 21,5 часов, 15,6-дюймовая — до 19 часов. Емкость аккумуляторов увеличили до 72 Вт/ч против 60 Вт/ч в прошлогодних устройствах.

Более подобно о новых ноутбуках LG расскажет на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе в начале следующего года.

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