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Представлены ноутбуки, почти сутки работающие от одного заряда

14.12.2017 14:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания LG представила новые ноутбуки серии Gram, отличительной чертой которых является большое время автономной работы - вплоть до 22,5 часов. Об этом сообщает The Verge.

Представлены ноутбуки, почти сутки работающие от одного заряда

В обновленной линейке представлено три модели с дисплеями диагональю в 13,3, 14 и 15,6 дюймов. Процессорами выступают чипы Intel Core i5 и Core i7 восьмого поколения. Все ноутбуки оснащаются SSD-накопителями с возможностью установки еще одного твердотельного хранилища. 

Вес моделей с 13,3 и 14-дюймовыми экранами составляет соответственно 965 и 995 граммов. Версия с 15,6-дюймовым дисплеем весит 1,095 кг.

Представлены ноутбуки, почти сутки работающие от одного заряда

Основной фишкой всех трех моделей, по заявлению производителя, является увеличенное время автономной работы. 13,3-дюймовая модель от одного заряда проработает до 22,5 часов, 14-дюймовая — до 21,5 часов, 15,6-дюймовая — до 19 часов. Емкость аккумуляторов увеличили до 72 Вт/ч против 60 Вт/ч в прошлогодних устройствах.

Более подобно о новых ноутбуках LG расскажет на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе в начале следующего года.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные ноутбуки:

 
 
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Компания LG представила новые ноутбуки серии Gram, отличительной чертой которых является большое время автономной работы - вплоть до 22,5 часов. Об этом сообщает The...

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