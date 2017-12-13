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Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
14.12.2017 16:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Тренер по фитнесу и профессиональная модель Николь Лаурел из Лас-Вегаса обрела популярность в Instagram как
Она выкладывает не только фотографии, но и ролики, показывающие, как правильно работать с пистолетом или штурмовой винтовкой. Каждое видео девушка снабжает комментарием об используемом оружии.
В руках девушки можно увидеть дорогое оружие, например, VT16 Mod 2, кастом штурмовой винтовки AR-15. Стоимость этого оружия более 1550 долларов, чаще всего оно востребовано профессиональными стрелками для соревнований.
Или же Omen Watchman 2.0 — снайперская винтовка для стрельбы на дальние дистанции под патрон .300 win-mag. В ее конструкции используются специальная система, снижающая отдачу, тяжелый матчевый ствол и другие усовершенствования, позволяющие вести точную стрельбу. Цена на такой образец начинается от 6200 долларов.
Из компактного орудия девушке нравится кастомный Glock19. Николь Лаурел большую часть своего времени проводит в спортивном зале и на стрельбище.
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Тренер по фитнесу и профессиональная модель Николь Лаурел из Лас-Вегаса обрела популярность в Instagram как девушка, которой нравится оружие. На момент написания...
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