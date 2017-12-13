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Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью

14.12.2017 16:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Тренер по фитнесу и профессиональная модель Николь Лаурел из Лас-Вегаса обрела популярность в Instagram как девушка, которой нравится оружие. На момент написания заметки у нее было 627 тысяч подписчиков.

Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
Фото: instagram.com/nicolelaurell

Она выкладывает не только фотографии, но и ролики, показывающие, как правильно работать с пистолетом или штурмовой винтовкой. Каждое видео девушка снабжает комментарием об используемом оружии.

Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
Фото: instagram.com/nicolelaurell

В руках девушки можно увидеть дорогое оружие, например, VT16 Mod 2, кастом штурмовой винтовки AR-15. Стоимость этого оружия более 1550 долларов, чаще всего оно востребовано профессиональными стрелками для соревнований.

Или же Omen Watchman 2.0 — снайперская винтовка для стрельбы на дальние дистанции под патрон .300 win-mag. В ее конструкции используются специальная система, снижающая отдачу, тяжелый матчевый ствол и другие усовершенствования, позволяющие вести точную стрельбу. Цена на такой образец начинается от 6200 долларов.

Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
Фото: instagram.com/nicolelaurell
Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
Фото: instagram.com/nicolelaurell
Американский фитнес-тренер стала оружейной моделью
Фото: instagram.com/nicolelaurell

Из компактного орудия девушке нравится кастомный Glock19. Николь Лаурел большую часть своего времени проводит в спортивном зале и на стрельбище.

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