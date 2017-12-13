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"ВКонтакте" разрешила удалять сообщения после отправки
14.12.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию удаления личных сообщений после отправки. Об этом рассказало сообщество
Сообщение удалится не только у отправителя, но и у всех получателей. Для этого нужно нажать на иконку с корзиной и поставить галочку «Удалить для всех». В следующий раз система запомнит выбор и галочка уже будет стоять.
Напомним, в конце ноября во «ВКонтакте» появилась возможность изменять сообщения после отправки. Редактирование также доступно только в первые сутки после того, как сообщение было написано.
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Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию удаления личных сообщений после отправки. Об этом рассказало сообщество LIVE Express, посвященное нововведениям в...
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