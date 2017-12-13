|
Последний турнир в рамках 14 ИТ-Спартакиады состоялся: определены победители и призеры по баскетболу
14.12.2017 18:26 — Новости Hi-Tech | Bybanner
В рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады состоялся турнир по баскетболу.Состязания традиционно проходили на площадке Республиканского училища олимпийского резерва. В этом году в турнире участвовало шесть сильнейших баскетбольных ИТ-команд: SoftClub, Wargaming, IBA, ISsoft, EPAM, Exadel. Cоревнования осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады заняли 5 дней, и до последнего момента интрига в чемпионате сохранялась – четыре команды перед заключительным игровым днем имели равное количество побед и поражений.
Игры пятого турнирного дня определили победителей состязаний: первое место в соревнованиях по баскетболу заняла компания SoftClub, второе место завоевала компания ISsoft, третье место досталось компании Wargaming. Лучшим игроком баскетбольного турнира стал Виктор Кратович, компания Wargaming.
Помимо кубков, медалей, памятных призов и сувениров от организатора ИТ-Спартакиады – PR-агентства «Приоритетные решения» – победители и призеры получили подарки от спонсоров турнира по баскетболу.
Клуб интеллектуальных игр для взрослой публики
В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний турнир в рамках 14 ИТ-Спартакиады состоялся: определены победители и призеры по баскетболу
В рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады состоялся турнир по баскетболу.Состязания традиционно проходили на площадке Республиканского училища олимпийского...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии