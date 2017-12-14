Мечта водителя? Тест гибрида видеорегистратора и радар-детектора Neoline X-COP 9700

Настройки осуществляются посредством сенсорного экрана с интерфейсом Easy Touch Plus. Главная страница меню имеет плиточный интерфейс и предлагает настроить видеорегистратор, радар-детектор, просмотреть видео либо выйти в основной экран.

В настройках видеорегистратора в первую очередь стоит выбрать максимальное качество видео и разрешение Full HD. В таком варианте минутный ролик занимает на носителе около 160 МБ. При желании для экономии места на карте памяти можно задать разрешение 1280 х 720 пикселей, но количество кадров в секунду при этом не изменится. Интересной опцией является режим расширенного динамического диапазона WDR, в котором происходит объединение двух кадров с разной выдержкой.

G-сенсор настраивается раздельно для трех разных режимов: «движение» – скорость выше 30 км/ч, «движение на парковке» – скорость ниже 30 км/ч, а также «парковка» – автомобиль не движется. По умолчанию в первом режиме установлена средняя чувствительность, в остальных двух – минимальная.

По своему усмотрению можно задать длительность одного ролика – по умолчанию она составляет 1 мин, но вы можете выбрать также 2, 3 или 5 минут.

Что касается настроек радар-детектора, то в первую очередь следует включить X-диапазон и, по желанию, Ka-диапазон. Они предполагают большое количество помех в городе, поэтому по умолчанию отключены, однако в Беларуси часть ручных радаров ГАИ работает именно в X-диапазоне.

У радар-детектора предусмотрено 4 режима работы: «Трасса», «Город», «Турбо» и X-COP. Переключаются они нажатием иконки на главном экране, которая появляется после нажатия на стрелку в левом верхнем углу. Здесь все, как и в других моделях Neoline. В трассовом режиме приемник работает на стандартной чувствительности, в режиме «Турбо» она повышается, в режиме «Город», напротив, снижается, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний. Интеллектуальный режим X-COP автоматически выбирает нужный режим в зависимости от скорости: до 30 км/ч радар-детектор не подает никаких сигналов, при скорости от 31 до 60 км/ч активируется режим «Город», от 61 до 90 км/ч – «Трасса», свыше 90 км/ч – «Турбо». На практике, если вы не хотите лишний раз обращаться к настройкам, этот режим является оптимальным.

В движении по умолчанию на дисплее крупными цифрами отображается текущая скорость по показания GPS. В случае реакции на сигнал радара на экран выводится пиктограмма диапазона с указанием уровня сигнала и соответствующим звуковым оповещением, интенсивность которого изменяется в зависимости от мощности зафиксированного излучения. Аналогично обстоят дела и с камерами, занесенными в базу GPS, но при этом всегда включается еще и голосовое оповещение. В том случае, если скорость выше занесенной в базу GPS, характер сигнала изменяется, а дисплей начинает моргать красным.

Что касается режимов, то, как мы уже отметили выше, оптимальным является X-COP. В режиме трассы или «Турбо» в условиях города радар-детектор порой отмечается ложными срабатываниями.

Обо всех внесенных в базу GPS камерах радар-детектор сигнализирует заблаговременно, причем, на наш взгляд, даже немного рано. Что касается радарной части, то и здесь у нас претензий не возникло – на все камеры, за исключением лазерных PoliScan, в том числе на Mesta 2000/2200 и MultaRadar SD580, детектор реагирует на достаточном для снижения скорости расстоянии, а в режиме «Турбо» его дальнобойность и вовсе возрастает в полтора-два раза. PoliScan же детектируется фактически по факту проезда, заранее возможна реакция только на установленную в лоб под неправильным углом камеру. Но такое поведение характерно для абсолютного большинства радар-детекторов.

Качество видео, фиксируемого регистратором, находится на хорошем уровне. Хотя следует признать, что днем номера отчетливо видны только на авто на расстоянии 5-10 метров, находящихся в полосе движения и двух соседних. Правда, тестирование происходило в пасмурную погоду, в солнечный день ситуация немного лучше.

При ночной съемке на видео появляется приличное количество шумов, однако они не мешают весьма достойно и детально передавать дорожную обстановку. В темноте при городском освещении на видео хорошо виден только номер движущегося впереди автомобиля.

С помощью плеера X-COP Viewer можно получить от каждого видео гораздо больше: в частности, просмотреть трек на карте.