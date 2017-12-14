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Датировано открытое бета-тестирование Metal Gear Survive
14.12.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Konami объявила дату проведения открытого бета-тестирования кооперативного боевика Metal Gear Survive. Опробовать игру можно будет с 18 по 21 января на Xbox One и PlayStation 4. Также разработчики представили новый ролик с демонстрацией игрового процесса, сообщает
Metal Gear Survive продолжает историю Metal Gear Solid V. После разрушения материнской базы бойцы военной организации Militaires Sans Frontieres не погибают, а проваливаются через червоточину в альтернативную вселенную, где сталкиваются с кристаллоголовыми зомби и огромными боссами.
Релиз игры состоится 22 февраля 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Компания Konami объявила дату проведения открытого бета-тестирования кооперативного боевика Metal Gear...
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