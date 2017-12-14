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Apple iMac Pro поступил в продажу
14.12.2017 06:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Apple сообщила, что моноблочные компьютеры Apple iMac Pro, представленные летом, поступили в продажу.
iMac Pro располагает 27-дюймовым дисплеем с разрешением 5K (5120 х 2880 ) и процессорами Intel Xeon нового поколения, имеющими 8, 10 или 18 вычислительных ядер при тактовой частоте до 4,5 ГГц. За графику отвечает видеокарта Radeon Pro Vega с 8 ГБ памяти HBM2, мощность которой при обработке чисел одинарной точности составляет 11 терафлопс. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 ГБ.
Устройство поддерживает SSD-накопители емкостью до 4 ТБ (в базовой комплектации имеет накопитель емкостью 1 ТБ) и до 128 ГБ памяти ECC. А к четырем портам Thunderbolt 3 можно подключить до двух высокопроизводительных RAID-массивов и двух мониторов 5K одновременно. Кроме того, компьютер оснащается портом Ethernet 10 Гбит/с, через который можно передавать данные до 10 раз быстрее. В комплект поставки входит клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse 2 графитового цвета
Отгрузка первых Apple iMac Pro начнется 18 декабря.
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Компания Apple сообщила, что моноблочные компьютеры Apple iMac Pro, представленные летом, поступили в продажу....
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