Apple iMac Pro поступил в продажу

Компания Apple сообщила, что моноблочные компьютеры Apple iMac Pro, представленные летом, поступили в продажу.

iMac Pro располагает 27-дюймовым дисплеем с разрешением 5K (5120 х 2880 ) и процессорами Intel Xeon нового поколения, имеющими 8, 10 или 18 вычислительных ядер при тактовой частоте до 4,5 ГГц. За графику отвечает видеокарта Radeon Pro Vega с 8 ГБ памяти HBM2, мощность которой при обработке чисел одинарной точности составляет 11 терафлопс. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 ГБ.





Устройство поддерживает SSD-накопители емкостью до 4 ТБ (в базовой комплектации имеет накопитель емкостью 1 ТБ) и до 128 ГБ памяти ECC. А к четырем портам Thunderbolt 3 можно подключить до двух высокопроизводительных RAID-массивов и двух мониторов 5K одновременно. Кроме того, компьютер оснащается портом Ethernet 10 Гбит/с, через который можно передавать данные до 10 раз быстрее. В комплект поставки входит клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse 2 графитового цвета

Отгрузка первых Apple iMac Pro начнется 18 декабря.