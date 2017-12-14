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Найдена "сестра" Солнечной системы
15.12.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астрономы обнаружили восьмую планету в планетной системе звезды Kepler-90 — она стала первой известной системой с таким же числом планет, как и в Солнечной системе. Открытие стало возможным благодаря использованию технологий машинного обучения Google для анализа данных космического телескопа «Кеплер»,
Телескоп «Кеплер» начал свою работу в марте 2009 года. Его главная задача — поиск и изучение планет и планетных систем у других звезд. Для этого используется транзитный метод. Он заключается в длительном наблюдении за колебаниями яркости множества звезд. Если падения блеска происходят периодически, это может говорить о том, что по диску звезды проходит экзопланета. На сегодняшний день «Кеплеру» удалось обнаружить 4,5 тысячи кандидатов в экзопланеты и 2,3 тысячи подтвержденных.
Астрономы из Техасского университета в Остине под руководством Эндрю Вандербурга (Andrew Vanderburg) и Кристофера Шэллю (Christopher Shallue) применили новый подход к поиску экзопланет. Они использовали глубокое обучение для анализа кривой блеска
Чтобы поймать слабый сигнал от небольшой планеты, исследователи натренировали нейронную сеть на выборке из 15 тысяч ранее уже проверенных «вручную» сигналов в каталоге экзопланет «Кеплера». В итоге компьютер научился распознавать «следы» экзопланет в кривых блеска звезд с точностью до 96 процентов. После этого ученые применили алгоритм для анализа света 670 звезд с собственными планетными системами.
В результате им удалось пополнить систему Kepler-90 еще одной, восьмой планетой. Эта планетная система, если не считать количества планет, мало похожа на Солнечную. Все ее восемь планет находятся очень близко к своей звезде. Если бы планеты Kepler-90 оказались в Солнечной системе, они оказались бы внутри земной орбиты. Радиус восьмой планеты в 1,32 раза больше земного, а период обращения вокруг звезды составляет всего 14,4 дня — она расположена очень близко к звезде, и это делает ее совершенно непригодным для жизни, температура на ее поверхности превышает 420 градусов Цельсия.
С помощью технологий машинного обучения Google также удалось и другую экзопланету, на этот раз рядом со звездой Kepler-80. Она стала шестым объектом в планетной системе светила. Небесное тело по размерам сопоставимо с Землей и находится в орбитальном резонансе с четырьмя соседними планетами.
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Астрономы обнаружили восьмую планету в планетной системе звезды Kepler-90 — она стала первой известной системой с таким же числом планет, как и в Солнечной системе....
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