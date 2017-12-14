В новой российской подлодке нашли американские технологии

В конструкции новейших российских атомных субмарин проекта 955А «Борей» нашли конструктивные элементы западных подводных лодок, повышающих как эффективность субмарин, так и их способность оставаться незамеченными, пишут ИноСМИ.



Фото: hisutton.com

Автор книги «Подводные лодки мира: Секретные берега. Руководство по идентификации» Саттон (H.I. Sutton) считает, что «хвостовая часть с поворачивающимися рулями и торцевыми пластинами на горизонтальных стабилизаторах такие же, как на АПЛ класса „Огайо“ ВМС США».

Также в «Бореях» применяется водометный движитель вместо типичного гребного винта. Такую систему впервые использовал Королевский военно-морской флот Великобритании, затем ее применили на подводных лодках ВМС США класса Seawolf в 1990-х годах. «Бореи» — первые российские АПЛ, оснащенные такими двигателями.

Еще один западный след — гладкая обтекаемая рубка. Это делает лодку похожей на американские субмарины, хотя она намного длиннее.

Впрочем, все это не говорит, что новая версия «Борея» АПЛ «Князь Владимир» — копия АПЛ западного производства. Саттон указывает, что субмарина имеет «традиционную для российских АПЛ двухкорпусную конструкцию. Западные лодки однокорпусные».

Также Саттон выделил необычную особенность «Бореев» -- большое количество торпед и торпедных отсеков. Такое количество торпед — необычное усиление для подводной лодки, вооруженной 16 баллистическими ракетами. Это ракеты РСМ-56 «Булава», позволяющие субмарине наносить ядерные удары по любой точке земного шара.