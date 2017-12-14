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Зацепился стволом за шлагбаум: Wargaming показала трудности при парковке Т-34

15.12.2017 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Не так давно мы писали, как танк Т-34−85 приехал ночью на заправку под Киевом. Оказалось, что очевидцы засняли промоакцию компании Wargaming, снимавшей ролик о трудностях владельца настоящего танка в повседневной жизни.


Продолжением истории стал случай на парковке, когда «тридцатьчетверка» не смогла проехать, потому что шлагбаум цеплялся за ствол пушки.

Как рассказали нам в пресс-службе компании, съемки рекламных роликов World of Tanks в совокупности заняли всего 14 часов. Самой сложной задачей, по словам их создателей, стал поиск Т-34−85 в рабочем состоянии.


Т-34−85 — легендарный танк времен Второй мировой войны. Во всем мире было выпущено около 40 тысяч этих боевых машин, часть из которых до сих пор эксплуатируется.

Двигатель танка потребляет дизельное топливо марки ДТ, расход около 160−180 литров на 100 км. Емкость топливных баков 545 л. Снаружи, на бортах корпуса, устанавливались два топливных бака по 90 л каждый.

 
 
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Не так давно мы писали, как танк Т-34−85 приехал ночью на заправку под Киевом. Оказалось, что очевидцы засняли промоакцию компании Wargaming, снимавшей ролик...

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