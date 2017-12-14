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Сайт "Белорусский партизан" заблокирован в Беларуси

15.12.2017 12:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Интернет-ресурс «Белорусский партизан» перестал открывается у белорусских пользователей. Министерство информации сообщило, что приняло решение об ограничении доступа к сайту.

«Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация.

 
 
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