Белорусские танки применили редкий прием стрельбы на большую дальность

На полигоне под Борисовом танкисты отстрелялись на дальность 6000 метров, сообщает ВоенТВ. Для сравнения: дальность прямого выстрела для орудия 2А46 составляет 2100 м.

Поражать цели на большом расстоянии помогает особый способ — мортирная стрельба. Именно его отрабатывали белорусские танкисты фугасными боеприпасами. Все цели были успешно поражены.

Военные отметили, что точность огня танкового орудия превосходит большинство артиллерийских систем схожего калибра. Такие упражнения проводятся редко, и белорусские танкисты одни из немногих в СНГ, кто отрабатывает подобные навыки. Максимальная же дальность огня танковой пушки — 10 000 м.

Орудие Т-72Б стреляет быстро: на цикл «зарядил-прицелился-выстрелил» уходит всего 8 секунд. В транспортере автомата заряжания находится 22 снаряда, еще 23 — в немеханизированной боеукладке.