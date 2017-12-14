ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские танки применили редкий прием стрельбы на большую дальность

15.12.2017 14:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На полигоне под Борисовом танкисты отстрелялись на дальность 6000 метров, сообщает ВоенТВ. Для сравнения: дальность прямого выстрела для орудия 2А46 составляет 2100 м.

Поражать цели на большом расстоянии помогает особый способ — мортирная стрельба. Именно его отрабатывали белорусские танкисты фугасными боеприпасами. Все цели были успешно поражены.

Военные отметили, что точность огня танкового орудия превосходит большинство артиллерийских систем схожего калибра. Такие упражнения проводятся  редко, и белорусские танкисты одни из немногих в СНГ, кто отрабатывает подобные навыки. Максимальная же дальность огня танковой пушки — 10 000 м.

Орудие Т-72Б стреляет быстро: на цикл «зарядил-прицелился-выстрелил» уходит всего 8 секунд. В транспортере автомата заряжания находится 22 снаряда, еще 23 — в немеханизированной боеукладке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне под Борисовом танкисты отстрелялись на дальность 6000 метров, сообщает ВоенТВ. Для сравнения: дальность прямого выстрела для орудия 2А46 составляет 2100 м.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сайт "Белорусский партизан" заблокирован в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика