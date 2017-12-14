В Молодечно за неделю возбудили три уголовных дела за мошенничество и вымогательство в интернете

Только за прошедшую неделю следователи Молодечно возбудил три уголовных дела — два по факту мошенничества и одно по факту вымогательства через интернет. Раскрыть такие дела, отмечают специалисты, очень сложно. Подробности сообщает издание Край.by.



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«Сделайте электронный перевод и получите 100% годовых»

13 декабря возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК (Мошенничество) в отношении неустановленного лица. 69-летняя жительница Молодечно завела в интернете переписку с неизвестным, который ей пообещал хороший заработок.

— Женщине предложили «выгодно вложить деньги». Для этого надо было перевести их посредством российской платежной системы «Золотая корона», — рассказал старший следователь Молодечненского РОСК Юрий Богушевич. — Взамен она должна была якобы получить 100% годовых. В итоге 19 октября она перевела серьезную сумму денег, но человек, с которым вела переписку, пропал.

Положили деньги на российский номер — остались без них и билетов на концерт

Другое уголовное дело было возбуждено 14 декабря. Парень и девушка 2000 года рождения собрались на концерт в Минске. Но когда учащиеся одного из колледжей Молодечно решили купить билеты, в свободной продаже их уже не было.

Тогда, по словам Юрия Богушевича, молодые люди дали объявление в социальных сетях. После этого с ними связался человек и предложил купить два билета за 60 рублей. 15 ноября студенты положили деньги на номер мобильного оператора России, а на следующий день должны были получить билеты на концерт.

— Но билеты так и не пришли, а контактное лицо заблокировало свою страницу в социальных сетях, — сообщил старший следователь РОСК.

Шантаж интимными фото

Третье уголовное дело также в отношении неустановленного лица возбуждено по факту вымогательства — статья 208 Уголовного кодекса. 19-летняя жительница города переписывалась с молодым человеком в соцсетях, выслала ему фотографии интимного содержания. Вскоре страницу парня взломали, а от девушки потребовали 2000 российских рублей. В случае если деньги не будут перечислены на электронный кошелек, ей грозили распространить фото среди знакомых.

— Хочется предупредить горожан. Будьте осторожны при пересылке своих личных фото и ни в коем случае не переводите деньги до выполнения услуги или получения товара наложенным платежом по Беларуси. Если вас просят положить деньги на электронный кошелек, абонентский номер оператора России или перевести деньги «ветеранам Афгана» в Гану, Камбоджу или Нигерию, знайте — это обман, — отметил Юрий Богушевич.