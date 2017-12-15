9 смешных и грустных фактов про секс в поисковых запросах белорусов

Каждый декабрь мы публикуем итоги года в поисковых запросах . И каждый раз нам в комментариях пишут «Не верим! Чаще всего искали порнографию!» Поисковики и правда не учитывают запросы 18+ в регулярных подборках, так как интерес к этой теме не меняется из года в год. 42.TUT.BY с помощью сервисов и Google Trends и Яндекс.Вордстат собрал занятные факты о самом частом поисковом запросе белорусов.



Фото: Reuters

1. Порнография популярнее сериалов. Только в Яндексе каждый месяц белорусы задают более 6 миллионов запросов на фильмы для взрослых, а про сериалы — «всего» 2 миллиона.

2. Контент 18+ чаще всего через Яндекс ищут жители Минска, а через Google — Могилевской области и Борисова.

3. Один из самых целомудренных населенных пунктов Беларуси — Лынтупы — на него приходится всего 57 запросов о фильмах для взрослых в «Яндексе» в месяц.

4. Видео с однополой любовью чаще всего интересуют пользователей Google из Гомеля и Гомельской области, а кино о родственниках — жителей Борисова и Минской области.

5. «Физрук» был популярнее секса — но только три недели. Когда в октябре вышел новый сезон сериала, в Google его искали почти в два раза чаще, чем секс. Но после все снова стало на свои места.





6. Запросы о мужских половых органах в Google встречаются чаще, чем про голову, руки, ноги, мозг, легкие, печень, носы и уши. Из всех частей тела чаще ищут только сердце.

7. А вот импотенция белорусским пользователям поисковиков, похоже, не грозит. Информацию о ней ищут примерно в 3 раза реже, чем о мигрени, и в 10 раз реже, чем про гастрит.

8. «Что такое секс» и «что такое любовь» белорусы ищут в Google одинаково часто. Пик запросов про любовь приходится на январь, а про секс — на май. Дальше в списке — что такое интернет, спиннер, эщкере и лобогрейка.

9. Слово «жена» чаще всего ищут в Google вместе со словом «хорошая», а в «Яндексе» — в качестве героини фильма для взрослых. «Муж» в Google чаще всего оказывается «на час», а в «Яндексе» — «бывший».