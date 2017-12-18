9-летний мальчик отказался от подарка ради бездомных - и получил его от Microsoft

В начале декабря 9-летний Мика Фрай из американского города Ашленд отказался от своего рождественского подарка — и в итоге ему достался гораздо более дорогой сюрприз. Об этом рассказал местный телеканал Fox8 .



Изображение: fox8.com

Все началось, когда Мика увидел замерзших бездомных на улице и попросил бабушку купить им одеяла. Она предложила мальчику отказаться от одного из своих рождественских подарков, чтобы потратить деньги на помощь другим.

Мальчик согласился и решил отказаться от Xbox. Игровая приставка стоила 300 долларов, на эти деньги родители мальчика купили 60 одеял и передали организации Access, помогающей бездомным женщинам и семьям. К каждому одеялу приложили персональное послание от школьника.

В письмах мальчик рассказал, как он сам со своей семьей был вынужден искать убежище три года назад, когда в семье наступили финансовые трудности. Тогда они прожили в специальном центре несколько недель. Послание заканчивалось словами «Сегодня я живу в собственном доме, и когда-нибудь ты тоже сможешь».

Мальчика показало местное телевидение, а после с ним связались сотрудники Microsoft. Его пригласили в местный магазин бренда, а там Санта Клаус подарил два больших мешка с подарками. Среди подарков оказалось и коллекционное издание Xbox One X, которую в США продают за 500 долларов.