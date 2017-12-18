СМИ: Apple через два года может закрыть iTunes

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Американская компания Apple может закрыть платный сервис музыки iTunes в 2019 году, об этом сообщил портал Weraveyou .

По информации издания, Apple в последнее время столкнулась с падением продаж треков из iTunes и появлением многочисленных стриминговых сервисов, за небольшую плату открывающих доступ к своим библиотекам.

Отмечается, что Apple после закрытия iTunes переведет свои библиотеки в платный Apple Music, тем самым создаст конкуренцию крупным сервисам контента как YouTube, Spotify, SoundCloud и другим. Возможно, компания представит пользователям бесплатный пробный трехмесячный период.

При этом в Apple Music со временем не будет доступна нелицензионная музыка, которую пользователи сами загружают на свои смартфоны.

Первая версия iTunes увидела свет в 2001 году и обрела популярность на фоне появившихся плейеров iPod, в которые загружали платный контент с сервера. Позже в iTunes появился и видеоконтент.