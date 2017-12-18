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Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях
18.12.2017 16:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во внутреннем районе Цинхай-Тибетского нагорья прошли учения кавалерийских подразделений 76-й армии НОАК,
Для командования НОАК целью учений была отработка управления кавалерийскими подразделениями в чрезвычайной ситуации. Командир подразделения Ли Юн отметил, что «кавалерия сегодня, возможно, не так важна для войны, как раньше, но мы хотим сохранить этот род войск».
Небольшие выносливые лошади хорошо подходят для передвижения в горных районах. Они неприхотливы, теплая шкура позволяет им не бояться мороза. Это практически безотказный транспорт, тем более они хорошо передвигаются по горным склонам и могут пройти там, где бессильна современная техника.
Сабля, по европейской традиции, крепится на седле, чтобы не мешать всаднику в пешем бою. Есть у пограничников и автоматическое оружие.
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Во внутреннем районе Цинхай-Тибетского нагорья прошли учения кавалерийских подразделений 76-й армии НОАК, сообщает military.cnr.cn. Кавалеристы с шашками показали...
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