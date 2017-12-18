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Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях

18.12.2017 16:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во внутреннем районе Цинхай-Тибетского нагорья прошли учения кавалерийских подразделений 76-й армии НОАК, сообщает military.cnr.cn. Кавалеристы с шашками показали стремительную атаку, а также преследование противника.

Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях
Фото: military.cnr.cn

Для командования НОАК целью учений была отработка управления кавалерийскими подразделениями в чрезвычайной ситуации. Командир подразделения Ли Юн отметил, что «кавалерия сегодня, возможно, не так важна для войны, как раньше, но мы хотим сохранить этот род войск».

Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях
Фото: military.cnr.cn
Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях
Фото: military.cnr.cn
Бойцы на лошадках: китайская кавалерия на учениях
Фото: military.cnr.cn

Небольшие выносливые лошади хорошо подходят для передвижения в горных районах. Они неприхотливы, теплая шкура позволяет им не бояться мороза. Это практически безотказный транспорт, тем более они хорошо передвигаются по горным склонам и могут пройти там, где бессильна современная техника.

Сабля, по европейской традиции, крепится на седле, чтобы не мешать всаднику в пешем бою. Есть у пограничников и автоматическое оружие.

 
 
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Во внутреннем районе Цинхай-Тибетского нагорья прошли учения кавалерийских подразделений 76-й армии НОАК, сообщает military.cnr.cn. Кавалеристы с шашками показали...

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