В Польше разбился истребитель МиГ-29

Пилот истребителя МиГ-29, пропавшего с радаров во время захода на посадку в центральной Польше, найден, он жив. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий.

«Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь», — сказал Ковнацкий, не сказав, в каком состоянии находится летчик. На борту самолета он был один.

По информации пресс-секретаря Генерального командования вооруженных сил Польши Чеслава Чихого, самолет пропал с радаров около 17.00 по местному времени (19.00 по минскому времени). Он должен был приземлиться на военном аэродроме в городе Минск Мазовецкий, но при заходе на посадку контакт с пилотом был утрачен.

Поиски самолета продолжаются. В операции задействована армия и пожарная охрана, полицейские и лесники.