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В Польше разбился истребитель МиГ-29

18.12.2017 23:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пилот истребителя МиГ-29, пропавшего с радаров во время захода на посадку в центральной Польше, найден, он жив. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий.

«Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь», — сказал Ковнацкий, не сказав, в каком состоянии находится летчик. На борту самолета он был один.

По информации пресс-секретаря Генерального командования вооруженных сил Польши Чеслава Чихого, самолет пропал с радаров около 17.00 по местному времени (19.00 по минскому времени). Он должен был приземлиться на военном аэродроме в городе Минск Мазовецкий, но при заходе на посадку контакт с пилотом был утрачен.

Поиски самолета продолжаются. В операции задействована армия и пожарная охрана, полицейские и лесники.

 
Теги: Минск
 
 
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Пилот истребителя МиГ-29, пропавшего с радаров во время захода на посадку в центральной Польше, найден, он жив. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского...

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