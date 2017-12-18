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В Польше разбился истребитель МиГ-29
18.12.2017 23:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пилот истребителя МиГ-29, пропавшего с радаров во время захода на посадку в центральной Польше, найден, он жив. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий.
«Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь», — сказал Ковнацкий, не сказав, в каком состоянии находится летчик. На борту самолета он был один.
По информации пресс-секретаря Генерального командования вооруженных сил Польши Чеслава Чихого, самолет пропал с радаров около 17.00 по местному времени (19.00 по минскому времени). Он должен был приземлиться на военном аэродроме в городе Минск Мазовецкий, но при заходе на посадку контакт с пилотом был утрачен.
Поиски самолета продолжаются. В операции задействована армия и пожарная охрана, полицейские и лесники.
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Пилот истребителя МиГ-29, пропавшего с радаров во время захода на посадку в центральной Польше, найден, он жив. Об этом сообщил в понедельник в эфире Польского...
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