Смартфон Vivo Y75 представлен официально

Компания Vivo представила смартфон Y75, ориентированный на класс высокопроизводительных устройств для бюджетного ценового сегмента.





Vivo Y75 выполнен в безрамочном дизайне с 5,7-дюймовым экраном разрешением 1440 x 720 пикселей, занимающим 83,6% общей площади передней панели. Аппаратной основой выступает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 с частотой 2,5 ГГц, 4 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной флеш-памяти и возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Для двух SIM-карт и карточки microSD предусмотрены отдельные слоты в едином лотке.





Смартфон оснащается сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерой, с помощью которой устройство можно разблокировать подобно Face ID в iPhone X.

Аккумулятор Vivo Y75 обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Новинка поступила в продажу по цене от $241 в черном, золотистом и розовом цветовых вариантах.