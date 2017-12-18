Музыкальный раздел Apple iTunes могут закрыть в 2019 году

Ресурс WeRaveYou со ссылкой на внутренние источники сообщает, что Apple планирует закрыть музыкальный раздел iTunes в 2019 году. На такое решение компанию подталкивает растущая популярность стриминговых музыкальных сервисов, в их числе собственный Apple Music и особенно сторонний Spotify. Музыкальные загрузки будут закрыты, однако при этом все купленные альбомы исполнителей, треки и плейлисты будут перенесены в Apple Music.





Напомним, ранее подобные слухи уже попадали в сеть, но Apple так или иначе старается всегда их опровергать. Мы сообщим дополнительно, если поступит очередной комментарий, но он будет принципиально отличаться от предыдущих.