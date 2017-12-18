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Дизайн Sony Xperia XZ2 рассекречен на рендерах

18.12.2017 22:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники опубликовали первые изображения смартфона Sony Xperia XZ2, пока не представленного произодителем официально.

По рендерам видно, что новинка выполнена в традиционно строгом дизайне и получила дисплей, занимающий практически всю переднюю понель, кроме тонкой верхней рамки, где расположилась фронтальная камера. Тыльная сторона устройства имеет сдвоенную основную камеру на вертикально расположенных сенсорах и дактилоскопический датчик.

Дизайн Sony Xperia XZ2 рассекречен на рендерах

Sony Xperia XZ2 приписывают однокристальную систему Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, дисплей диагональю 5,48 дюйма и операционную систему Android 8.1 Oreo из коробки.

Компания Sony должна анонсировать обновленную линейку смартфонов Xperia в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2018

 
 
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Источники опубликовали первые изображения смартфона Sony Xperia XZ2, пока не представленного...

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