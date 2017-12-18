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Опубликованы новые изображения Samsung Galaxy S9

18.12.2017 22:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Известный рядом точных утечек инсайдер OnLeaks опубликовал новые изображения смартфона Samsung Galaxy S9 на своей страничке в сети Twitter.

Изображения являются рендером, а не живыми фото, однако имееют высокое разрешение, что позволяет оценить дизайн в деталях. Подтверждаются все ранние утечки, что сдвоенная камера устройства действительно имеет вертикально ориентированный модуль, под ним располагается вспышка, а уже затем сканер отпечатков пальцев. В остальном дизайн будет мало чем отличаться от Galaxy S8.

Опубликованы новые изображения Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма, и традиционно по две разные однокристальные системы для каждой из моделей в зависимости от региона - Snapdragon 845 и недавно анонсированную Exynos 9810. Причем аппараты на Exynos могут получить уменьшенные печатные платы и аккумулятор большей емкости.

Анонс Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus должен состояться в первом квартале следующего года.

 
 
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