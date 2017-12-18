Опубликованы новые изображения Samsung Galaxy S9

Известный рядом точных утечек инсайдер OnLeaks опубликовал новые изображения смартфона Samsung Galaxy S9 на своей страничке в сети Twitter.

Изображения являются рендером, а не живыми фото, однако имееют высокое разрешение, что позволяет оценить дизайн в деталях. Подтверждаются все ранние утечки, что сдвоенная камера устройства действительно имеет вертикально ориентированный модуль, под ним располагается вспышка, а уже затем сканер отпечатков пальцев. В остальном дизайн будет мало чем отличаться от Galaxy S8.





Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма, и традиционно по две разные однокристальные системы для каждой из моделей в зависимости от региона - Snapdragon 845 и недавно анонсированную Exynos 9810. Причем аппараты на Exynos могут получить уменьшенные печатные платы и аккумулятор большей емкости.

Анонс Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus должен состояться в первом квартале следующего года.