﻿ Huawei анонсировала Enjoy 7S. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei анонсировала Enjoy 7S

18.12.2017 22:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 7S, которая отличается от Enjoy 7 и Enjoy 7 Plus, прежде всего, безрамочным дизайном.

Huawei анонсировала Enjoy 7S

Новинка оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 х 1080 пикселей, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на сенсорах 13 и 2 Мп, а также 8-мегапиксельной селфи-камерой. Смартфон порадует восьмиядерным процессором Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ.

Huawei анонсировала Enjoy 7S

Аккумулятор новинки обладает ёмкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Huawei Enjoy 7S поступит в продажу 22 декабря 2017 года в черном, синем, золотистом и розовом цветовых вариантах по цене от $226 за младшую версию.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 7S, которая отличается от Enjoy 7 и Enjoy 7 Plus, прежде всего,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Google официально прекратила поддержку технологии дополненной реальности Tango
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика