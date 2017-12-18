Huawei анонсировала Enjoy 7S

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 7S, которая отличается от Enjoy 7 и Enjoy 7 Plus, прежде всего, безрамочным дизайном.





Новинка оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 х 1080 пикселей, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на сенсорах 13 и 2 Мп, а также 8-мегапиксельной селфи-камерой. Смартфон порадует восьмиядерным процессором Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ.





Аккумулятор новинки обладает ёмкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Huawei Enjoy 7S поступит в продажу 22 декабря 2017 года в черном, синем, золотистом и розовом цветовых вариантах по цене от $226 за младшую версию.