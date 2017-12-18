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Google официально прекратила поддержку технологии дополненной реальности Tango

18.12.2017 21:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google 1 марта 2018 года официально остановит все дальнейшие разработки по своему первому проекту дополненной реальности для смартфонов - Tango. Продиктовано решение тем, что Google направит все силы на работу над более совершенной технологией ARCore, использующей лишь традиционные аппаратные средства мобильных устройств.

Google официально прекратила поддержку технологии дополненной реальности Tango

Технология дополненной реальности Tango требовала для работы много дополнительного оборудования: ИК-проектор, датчик освещенности, RGB и широкоугольную камеру. Проще говоря, наиболее близким аналогом является Kinect от Microsoft, который необходимо было каким то образом встроить в относительно компактный смартфон. Впервые Tango дебютировала на смартфоне Lenovo Phab 2 Pro, который, по понятным причинам, не снискал особой популярности, потому как был дорогостоящим, медленным и обладал очень плохой автономностью. Помимо прочего, несмотря на постоянные доработки технология буквально одаривала пользователей и разработчиков огромным количеством багов, поэтому второй релиз на Asus ZenFone AR не исправил ситуацию.

Сегодня вышла последняя предварительная сборка ARCore Developer Preview 2, которая пока что работает только на телефонах Pixel от Google и Galaxy S8. Но Google уже заручилась поддержкой Samsung, LG, Huawei, ASUS и других компаний. Релиз полной ARCore версии 1.0 запланирован на начало 2018 года.

 
 
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Компания Google 1 марта 2018 года официально остановит все дальнейшие разработки по своему первому...

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