Курс Bitcoin достиг $20 000

Сегодня в ходу биржевых торгов курс криптовалюты Bitcoin преодолел отметку в $20 тыс.

Напомним, часть ведущие аналитики финансового сектора сходятся во мнении, что курс валюты очевидно является чрезмерно раздутым финансовым пузырем и совсем скоро обвалится. Произойти обвал может в течении первой половины 2018 года. Эксперты отмечают, что падение курса или же вовсе полный крах Bitcoin не окажет влияния на мировую экономику, поскольку криптовалюта играет в ней крайне малозначительную роль.





Кроме того, сервис цифровой дистрибуции Steam две недели назад прекратил прием Bitcoin в качестве оплаты в своем онлайн-магазине. Решение продиктовано тем, что курс криптовалюты растет слишком стремительно, тем самым исключая возможность ее использования как платежного средства.