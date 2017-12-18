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Курс Bitcoin достиг $20 000
18.12.2017 21:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сегодня в ходу биржевых торгов курс криптовалюты Bitcoin преодолел отметку в $20 тыс.
Напомним, часть ведущие аналитики финансового сектора сходятся во мнении, что курс валюты очевидно является чрезмерно раздутым финансовым пузырем и совсем скоро обвалится. Произойти обвал может в течении первой половины 2018 года. Эксперты отмечают, что падение курса или же вовсе полный крах Bitcoin не окажет влияния на мировую экономику, поскольку криптовалюта играет в ней крайне малозначительную роль.
Кроме того, сервис цифровой дистрибуции Steam две недели назад прекратил прием Bitcoin в качестве оплаты в своем онлайн-магазине. Решение продиктовано тем, что курс криптовалюты растет слишком стремительно, тем самым исключая возможность ее использования как платежного средства.
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Сегодня в ходу биржевых торгов курс криптовалюты Bitcoin преодолел отметку в $20 тыс. Напомним, часть...
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