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Сканеры отпечатков пальцев от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, первой опробует компания Vivo
18.12.2017 21:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Источники сообщают, что первой компанией, использующей дактилоскопические датчики от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, станет китайский производитель Vivo, а вовсе не Samsung, как предполагалось ранее.
На днях компания Synaptics сообщала, что начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500, предназначенных для установки под поверхностью дисплея безрамочных смартфонов, а также упомянула некого партнера, который входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов.
По словам производителя, Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц, при этом технологии достаточно одного касания даже к неактивному отключенному дисплею, чтобы разблокировать устройство. Кроме того, датчик срабатывает под любым углом на прикосновения, в том числе замерзшими или мокрыми пальцами.
Анонс первого смартфона с Clear ID может состояться на CES 2018.
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Сканеры отпечатков пальцев от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, первой опробует компания Vivo
Источники сообщают, что первой компанией, использующей дактилоскопические датчики от Synaptics,...
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