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Сканеры отпечатков пальцев от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, первой опробует компания Vivo

18.12.2017 21:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники сообщают, что первой компанией, использующей дактилоскопические датчики от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, станет китайский производитель Vivo, а вовсе не Samsung, как предполагалось ранее.

На днях компания Synaptics сообщала, что начала массовое производство сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500, предназначенных для установки под поверхностью дисплея безрамочных смартфонов, а также упомянула некого партнера, который входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов.

Сканеры отпечатков пальцев от Synaptics, предназначенные для расположения под поверхностью экрана смартфонов, первой опробует компания Vivo

По словам производителя, Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц, при этом технологии достаточно одного касания даже к неактивному отключенному дисплею, чтобы разблокировать устройство. Кроме того, датчик срабатывает под любым углом на прикосновения, в том числе замерзшими или мокрыми пальцами.

Анонс первого смартфона с Clear ID может состояться на CES 2018.

 
 
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