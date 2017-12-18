США обвинили КНДР в распространении вируса-вымогателя WannaCry

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник вечером опубликовала заявление, в котором обвинила Северную Корею в разработке вируса WannaCry. Штаты планируют принять соответствующие санкции в адрес КНДР.



© REUTERS/ Kacper Pempel Программист из Таиланда создал блокировщик вируса Wanna Cry

"Атака вируса была масштабной и стоила миллиардов, и Северная Корея несет за это ответственность", — заявил советник Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт.

Северную Корею многие подозревают в создании вируса, который поражал компьютер и требовал деньги за восстановление доступа. До сих пор США не заявляли об этом открыто. Сейчас администрация Белого дома заявила, что у властей КНДР есть техническая возможность создать вирус.

В 2014 году Северная Корея получила доступ к компьютерной сети "Сони Пикчерз" и потребовала, чтобы студия отменила выход на экраны сатирического фильма с упоминанием династии Кима. Атака повлекла за собой санкции со стороны администрации Барака Обамы.