ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США обвинили КНДР в распространении вируса-вымогателя WannaCry

19.12.2017 09:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник вечером опубликовала заявление, в котором обвинила Северную Корею в разработке вируса WannaCry. Штаты планируют принять соответствующие санкции в адрес КНДР.

США обвинили КНДР в распространении вируса-вымогателя WannaCry
© REUTERS/ Kacper Pempel
Программист из Таиланда создал блокировщик вируса Wanna Cry

"Атака вируса была масштабной и стоила миллиардов, и Северная Корея несет за это ответственность", — заявил советник Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт.

Северную Корею многие подозревают в создании вируса, который поражал компьютер и требовал деньги за восстановление доступа. До сих пор США не заявляли об этом открыто. Сейчас администрация Белого дома заявила, что у властей КНДР есть техническая возможность создать вирус.

В 2014 году Северная Корея получила доступ к компьютерной сети "Сони Пикчерз" и потребовала, чтобы студия отменила выход на экраны сатирического фильма с упоминанием династии Кима. Атака повлекла за собой санкции со стороны администрации Барака Обамы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вирусом в этом году оказались заражены 230 тыс. компьютеров в более чем 150 странах мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика