В Сеть попали фотографии задней панели флагмана Samsung Galaxy S9

До презентации новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — остается все меньше времени. Скорее всего, новинки анонсируют в конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Сегодня в Сеть попала фотография задней панели «младшего» Galaxy S9. Об этом сообщает Gizmochina.





Судя по изображению, сканер отпечатков пальцев в новинке расположится прямо под модулем одинарной основной камеры. Этим производитель исправит один из основных недостатков нынешнего Galaxy S8 , в котором дактилоскопический сенсор находится справа от основной камеры. Из-за этого до него достаточно сложно дотянуться.

В «старшем» Galaxy S9+ основная камера, скорее всего, будет сдвоенной. Кроме того, диагональ его экрана составит 6,1 дюймов против 5,65 дюймов в обычном Galaxy S9. Процессором обоих устройств станет Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж). Оперативной памяти в Galaxy S9 будет 4 ГБ, в Galaxy S9+ — 4 или 6 ГБ.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: