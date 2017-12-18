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В Сеть попали фотографии задней панели флагмана Samsung Galaxy S9
19.12.2017 10:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
До презентации новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — остается все меньше времени. Скорее всего, новинки
Судя по изображению, сканер отпечатков пальцев в новинке расположится прямо под модулем одинарной основной камеры. Этим производитель исправит один из основных недостатков нынешнего
В «старшем» Galaxy S9+ основная камера, скорее всего, будет сдвоенной. Кроме того, диагональ его экрана составит 6,1 дюймов против 5,65 дюймов в обычном Galaxy S9. Процессором обоих устройств станет Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж). Оперативной памяти в Galaxy S9 будет 4 ГБ, в Galaxy S9+ — 4 или 6 ГБ.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:
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До презентации новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — остается все меньше времени. Скорее всего, новинки анонсируют в конце февраля...
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