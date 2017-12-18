На Солнце досрочно пропали все пятна

Солнце практически легло на дно очередного минимума 11-летнего солнечного цикла на 1,5 года раньше графика. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Так Солнце выглядело 18 декабря — ни одного пятна. Фото: tesis.lebedev.ru

Напомним, число пятен на Солнце — главный параметр, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл. На пиках активности каждые 11 лет количество пятен становится максимальным. В промежутках между ними Солнце проходит через минимумы, когда число пятен наименьшее.

Минимум теперешнего цикла ожидался в конце 2018 — первой половине 2019 года. Однако пятен на Солнце нет уже сейчас, как и вспышек — даже самых слабых. Теперь главным фактором, влияющим на магнитные бури на Земле, стал солнечный ветер.

«Солнце похоже, окончательно выпускает (или даже уже выпустило) Землю из своих рук, так что основным фактором космической погоды на ближайшие годы станет солнечный ветер — по крайней мере до тех пор, пока наша звезда не очнется от сна», — пишут специалисты.

По мнению ученых, определенным плюсом такой ситуации, помимо снижения силы магнитных бурь, станет их лучшая предсказуемость. В отличие от солнечных вспышек, точный прогноз которых имеет очень низкую надежность, скорость солнечного ветра предсказывается гораздо лучше и на существенно более дальние сроки.