Новейший британский авианосец за 4 миллиарда долларов дал течь

Новый британский авианосец Queen Elizabeth отправлен в ремонт из-за возникшей течи, сообщает BBC . Неисправен оказался уплотнитель вала, из-за этого корабль принимает около 200 литров забортной воды в час.



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Обнаруженная течь, по заявлению представителя ВМС Великобритании, не помешает кораблю продолжить ходовые испытания. Авианосец планируют отремонтировать во время стоянки в Портсмуте. Пока всю забортную воду откачивают насосами.

Новый авианосец Queen Elizabeth вошел в состав королевских ВМС седьмого декабря. Его стоимость составляет 3,1 миллиарда фунтов стерлингов или 4,1 миллиарда долларов. Кстати, почти в такую же сумму (4,4 млрд долларов) американцам обошелся эсминец Zumwalt.

Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На авианосце возможно размещение около 1,6 тысячи человек, а стандартная авиагруппа корабля — до 40 самолетов и вертолетов.