Ученые нашли связь между ощущением в ногах и риском смерти

Синдром беспокойных ног связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин старшего возраста. Научная работа об этом опубликована в журнале Neurology , кратко об исследовании сообщает Medical Xpress .



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Ученые изучили данные о здоровье 57 тысяч женщин старшего возраста, за которыми наблюдали на протяжении десяти лет. Во время исследования было зафиксировано 6448 смертей и отмечены их причины.

Выяснилось, что у тех, кто сообщал о синдроме беспокойных ног, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% выше, чем у людей без этого синдрома. При этом связи «беспокойных ног» с онкологическими заболеваниями и другими причинами смерти ученые не обнаружили.

Исследователи отметили, что нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, поможет ли лечение синдрома повысить продолжительность жизни.

Синдром беспокойных ног — это состояние, которое характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях. Они появляются в покое (чаще в вечернее и ночное время), вынуждают человека совершать облегчающие их движения и часто приводят к нарушению сна. Этот синдром встречается у 2−10% популяции. Примерно в половине случаев он связан с другими болезнями, в остальных же случаях возникает сам по себе.