Премиальный iPhone X не вошел в топ-10 лучших смартфонов и проиграл флагманам Samsung

Российская организация Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела полное тестирование iPhone X. Гаджет не вошел в десятку лучших аппаратов и проиграл основным конкурентам — флагманам компании Samsung. Об этом пишет ТАСС.





Новый iPhone X исследовали по 20 различным направлениям. В общем рейтинге по результатам тестирования, которое прошли 310 смартфонов, первые четыре строчки занимают флагманы компании Samsung — Galaxy S8 , Galaxy S7 , Galaxy S8+ и Galaxy Note 8 . Пятое и шестое место достались iPhone 8 Plus и iPhone 8 . Премиальный iPhone X не вошел в первую десятку и занял лишь одиннадцатое место.

При этом iPhone X превзошел конкурентов по возможностям камер (основной и фронтальной), а также качеству дисплея. Результаты по этим показателям признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования.





При проверке на прочность новинка Apple набрала только 2,9 балла из 5,5 возможных. Кроме того, емкость аккумулятора iPhone X оказалась значительно ниже, чем у конкурентов — полного заряда хватает на 19,5 часов. При этом смартфон Lenovo P2 держит заряд 50 часов, OnePlus 5 — 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge — 30 часов, а Huawei Mate 9 Pro — 30,5 часов.

Эксперты отметили, что водонепроницаемость, сенсорный экран, автофокус камеры, качество аудиозаписи и звука в наушниках, качество видеосъемки, определение геопозиции, качество связи, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам у iPhone X находятся на достаточно высоком уровне. Эти параметры оценили не менее чем в 4,5 баллов и выше.

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