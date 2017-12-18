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Премиальный iPhone X не вошел в топ-10 лучших смартфонов и проиграл флагманам Samsung

19.12.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российская организация Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела полное тестирование iPhone X. Гаджет не вошел в десятку лучших аппаратов и проиграл основным конкурентам — флагманам компании Samsung. Об этом пишет ТАСС.

Премиальный iPhone X не вошел в топ-10 лучших смартфонов и проиграл флагманам Samsung

Новый iPhone X исследовали по 20 различным направлениям. В общем рейтинге по результатам тестирования, которое прошли 310 смартфонов, первые четыре строчки занимают флагманы компании Samsung — Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8. Пятое и шестое место достались iPhone 8 Plus и iPhone 8. Премиальный iPhone X не вошел в первую десятку и занял лишь одиннадцатое место.

При этом iPhone X превзошел конкурентов по возможностям камер (основной и фронтальной), а также качеству дисплея. Результаты по этим показателям признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования.

Премиальный iPhone X не вошел в топ-10 лучших смартфонов и проиграл флагманам Samsung

При проверке на прочность новинка Apple набрала только 2,9 балла из 5,5 возможных. Кроме того, емкость аккумулятора iPhone X оказалась значительно ниже, чем у конкурентов — полного заряда хватает на 19,5 часов. При этом смартфон Lenovo P2 держит заряд 50 часов, OnePlus 5 — 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge — 30 часов, а Huawei Mate 9 Pro — 30,5 часов.

Эксперты отметили, что водонепроницаемость, сенсорный экран, автофокус камеры, качество аудиозаписи и звука в наушниках, качество видеосъемки, определение геопозиции, качество связи, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам у iPhone X находятся на достаточно высоком уровне. Эти параметры оценили не менее чем в 4,5 баллов и выше.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны:

 
 
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Российская организация Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела полное тестирование iPhone X. Гаджет...

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