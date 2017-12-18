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Премиальный iPhone X не вошел в топ-10 лучших смартфонов и проиграл флагманам Samsung
19.12.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российская организация Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT)
Новый
При этом iPhone X превзошел конкурентов по возможностям камер (основной и фронтальной), а также качеству дисплея. Результаты по этим показателям признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования.
При проверке на прочность новинка Apple набрала только 2,9 балла из 5,5 возможных. Кроме того, емкость аккумулятора iPhone X оказалась значительно ниже, чем у конкурентов — полного заряда хватает на 19,5 часов. При этом смартфон
Эксперты отметили, что водонепроницаемость, сенсорный экран, автофокус камеры, качество аудиозаписи и звука в наушниках, качество видеосъемки, определение геопозиции, качество связи, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам у iPhone X находятся на достаточно высоком уровне. Эти параметры оценили не менее чем в 4,5 баллов и выше.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны:
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Российская организация Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провела полное тестирование iPhone X. Гаджет...
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