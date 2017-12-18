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life:) анонсировал линейку тарифных планов «Шейк»

19.12.2017 10:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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life:) анонсировал линейку тарифных планов «Шейк»

Мобильный оператор life:) анонсировал новую линейку тарифных планов «Шейк», которая предлагает большие пакеты минут во все сети, гигабайты интернет-трафика, а также безлимит на соцсети и мессенджеры.

Безлимит предоставляется на соцсети «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники», на приложение для ведения видеотрансляций OK Live, на Facebook Messenger, Telegram, BiP, Viber, WhatsApp и «ТамТам». Однако безлимит не действует на видео, размещенное на сторонних ресурсах, а также на встроенное в Facebook видео.

life:) анонсировал линейку тарифных планов «Шейк»

Также отмечается, что пользоваться соцсетями и мессенджерами можно даже после того, как закончится включенный трафик.

Другие бонусы включают: бесплатные разговоры внутри сети, отсутствие внезапных расходов и минусов на балансе, накопление неиспользованных минут и трафика.

 
 
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