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life:) анонсировал линейку тарифных планов «Шейк»
19.12.2017 10:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор life:) анонсировал новую линейку тарифных планов «Шейк», которая предлагает большие пакеты минут во все сети, гигабайты интернет-трафика, а также безлимит на соцсети и мессенджеры.
Безлимит предоставляется на соцсети «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники», на приложение для ведения видеотрансляций OK Live, на Facebook Messenger, Telegram, BiP, Viber, WhatsApp и «ТамТам». Однако безлимит не действует на видео, размещенное на сторонних ресурсах, а также на встроенное в Facebook видео.
Также отмечается, что пользоваться соцсетями и мессенджерами можно даже после того, как закончится включенный трафик.
Другие бонусы включают: бесплатные разговоры внутри сети, отсутствие внезапных расходов и минусов на балансе, накопление неиспользованных минут и трафика.
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Мобильный оператор life:) анонсировал новую линейку тарифных планов «Шейк»,...
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