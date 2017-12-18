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«Белтелеком» подключил 200-тысячного абонента GPON в Минской области
19.12.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Борисовском ЗУЭС прошло чествование двухсоттысячного абонента сети GPON Минской области. Начальник узла электросвязи Андрей Копытко поздравил борисовчанку Елену Жуковец и вручил ей сертификат на бесплатное годовое пользование пакетом услуг «ЯСНА 100».
Елена проживает в многоквартирном доме, где совсем недавно была проведена реконструкция телекоммуникационной сети с укладкой оптоволоконного кабеля.
Пакет услуг «ЯСНА 100», которым Елена будет пользоваться бесплатно целый год, включает в себя интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение с возможностью смотреть около 120 телеканалов, в том числе в HD-качестве, базовый комплект услуги «Умный дом», а также безлимит на звонки внутри сети «Белтелеком».
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В Борисовском ЗУЭС прошло чествование двухсоттысячного абонента сети GPON Минской...
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