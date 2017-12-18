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Названы худшие пароли 2017 года
19.12.2017 18:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«123456» — очень плохой способ защититься от хакеров и самый популярный пароль за 2017 год. «Антирейтинг» составила компания SplashData,
Специалисты обработали более 5 миллионов паролей, которые становились публично доступны после массовых утечек за последние 12 месяцев. Лидеры списка не изменились — это 123456 и password. Зато в нем появились новички — например, starwars, iloveyou и 123123.
Вот как выглядит топ-25:
Если вы нашли свой пароль в этом списке — смените его как можно быстрее. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.
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«123456» — очень плохой способ защититься от хакеров и самый популярный пароль за 2017 год. «Антирейтинг» составила компания SplashData, сообщает издание BGR.
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