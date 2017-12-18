Названы худшие пароли 2017 года

«123456» — очень плохой способ защититься от хакеров и самый популярный пароль за 2017 год. «Антирейтинг» составила компания SplashData, сообщает издание BGR.



Фото: Reuters

Специалисты обработали более 5 миллионов паролей, которые становились публично доступны после массовых утечек за последние 12 месяцев. Лидеры списка не изменились — это 123456 и password. Зато в нем появились новички — например, starwars, iloveyou и 123123.

Вот как выглядит топ-25:

Если вы нашли свой пароль в этом списке — смените его как можно быстрее. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.