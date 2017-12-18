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Вышло первое дополнение для Need for Speed: Payback - Speedcross

19.12.2017 14:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сегодня для владельцев Need for Speed: Payback вышло первое обновление контента Speedcross. Владельцы Deluxe-издания игры получат Speedcross бесплатно, остальным же придётся покупать его как отдельное дополнение.

Вышло первое дополнение для Need for Speed: Payback - Speedcross

Speedcross привнесет ряд "брошенных" на дорогах Фортунна-Вэлли машин: Mazda RX-7 Spirit R, Volvo 242DL, Volvo Amazon P130, Plymouth Barracuda, Nissan Skyline 2000 GTR и BMW M3 Evolution II E30. Примечательно, что эти авто будут добавляться в игру постепенно в течении последующих двух недель.

Основным же новшеством дополнения Speedcross станет одноименный заезд, в котором необходимо набирать максимум очков за прохождение зон дрифта, радаров, прыжки и уничтожение препятствий. Лучшие игроки получат Mini John Cooper Works Countryman и Infiniti Q60 S

Need for Speed: Payback получила смешанные отзывы критиков и игроков, прежде всего, по причине наличия системы внутри-игровых кейсов. Сама механика и техническое исполнение проекта в целом оценены положительно.

 
 
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Сегодня для владельцев Need for Speed: Payback вышло первое обновление контента Speedcross. Владельцы Deluxe-издания...

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